Igor Tudor démissionne de la Lazio

Par Claude Dautel

Après seulement trois mois passés sur le banc de la Lazio, Igor Tudor a décidé de démissionner. Le club romain a accepté et l'ancien entraîneur de l'OM est de nouveau libre.

« La Lazio annonce qu'aujourd'hui, Igor Tudor a démissionné de son poste de manager de l'équipe première. La Société remercie le technicien pour le travail effectué et lui souhaite bonne chance sur le plan personnel et professionnel », a indiqué ce mercredi soir le club de Serie A. Depuis quelques jours la situation était devenue explosive entre le technicien et la Lazio, au point même que les supporters romains avaient affiché une banderole disant le mépris qu'il avait désormais pour Igor Tudor.