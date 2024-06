Conceiçao n’ira pas à la Lazio, l’OM est prévenu

Dans : Serie A.

Par Guillaume Conte

La Lazio Rome a trouvé son entraineur, et ce n'est pas Sergio Conceiçao, qui espérait avoir une fenêtre de tir pour son prochain club.

Sergio Conceiçao continue de faire attendre l’Olympique de Marseille, qui discute avec lui depuis des jours et lui a fait une offre financière copieuse et sur la durée. Mais l’entraineur portugais, récemment libéré du FC Porto, semble attendre un club plus important, ou qualifié pour une Coupe d’Europe. Il a ainsi mis Pablo Longoria en attente et a candidaté à la Lazio Rome, qui vient de voir Igor Tudor démissionner à la surprise générale. Mais le club italien n’a pas perdu de temps et finalise les discussions avec Marco Baroni (photo). Selon l’informateur italien Nicolo Schira, il ne reste plus que quelques détails à finaliser pour voir l’ancien entraineur de Lecce et de Vérone s’engager jusqu’en 2026 avec le club romain.