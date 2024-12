TV ‍: Christian Clavier au lieu de Lazio-Inter, La Chaine L’Equipe les rend fous

Dans : Serie A.

Par Guillaume Conte

Toujours aussi compliqué de suivre la Serie A en France cette saison, et La Chaine L'Equipe vient de passer à côté d'un gros match. De quoi agacer.

Chose encore impensable il y a quelques années, le championnat de Serie A est à mi-parcours et ne compte toujours pas de diffuseur en France. BeIN Sports n’a pas renouvelé son contrat, et un accord tardif a été trouvé avec La Chaine L’Equipe. Mais pour des raisons de diffusion dans des zones frontalières et par crainte d’une attaque judiciaire de la part de DAZN, qui détient les droits en Italie, la chaine sportive ne diffuse toujours pas les matchs de Calcio. Aucun accord n’a été trouvé, et en dehors de l’abonnement payant L’Equipe Live, il n’est toujours pas possible de suivre les rencontres gratuites promises sur la chaine de la TNT. Un petit drame pour les passionnés de football qui se voyaient bien lundi soir se mettre devant le choc entre la Lazio Rome et l’Inter Milan, qui a débouché sur la victoire spectaculaire des Lombards.

Gratuit en Italie, payant en France

Comble du labyrinthe que peuvent être les droits TV, DAZN a effectué une opération spéciale en Italie en diffusant gratuitement le match entre la Lazio et l’Inter Milan. Mais La Chaine L’Equipe n’a pas eu le feu vert pour en faire de même en France, et il fallait donc payer pour voir cette rencontre dans l’hexagone, alors qu’elle était gratuite dans la botte. Résultat, La Chaine L’Equipe n’a pas pris de risque et a diffusé le film la Soif de L’or avec Christian Clavier, un classique qui n’a pas convaincu les passionnés de football. Ni de sport également, car certains l’avaient mauvaise. « J’aurais presque préféré les fléchettes comme dimanche soir », « dommage pour le football et la Serie A », « le match est gratuit en Italie et payant en France, on marche à l’envers », ont lancé, un brin désabusés, les passionnés de football qui sont forcément déçus de ne pas profiter cette saison des deux matchs gratuits annoncés par journée lors de la récupération des droits de La Chaine L’Equipe. Il faut dire que les matchs gratuits en France se font de plus en plus rares.