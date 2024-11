Erik Ten Hag, l’énorme surprise de l’AS Roma ‍?

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Tout fraichement viré de Manchester United, Erik Ten Hag fait partie des cibles de l’AS Roma pour prendre la suite d’Ivan Juric.

En pleine crise sportive, l’AS Roma a viré en début de semaine son deuxième entraîneur de la saison. Après Daniele De Rossi, remercié au bout de quatre journées, c’est Ivan Juric qui a pris la porte. Le club de la Louve n’a plus le droit à l’erreur pour le choix de son prochain entraîneur et plusieurs pistes sont étudiées. Roberto Mancini fait partie des options sérieuses, au même titre que Rudi Garcia. Mais Dan et Ryan Friedkin explorent également les potentielles pistes en Angleterre à tel point que selon la Gazzetta dello Sport, les dirigeants de la Roma ont passé leur lundi à Londres afin de sonder deux entraîneurs : Graham Potter et Erik Ten Hag.

Le premier est libre depuis son départ de Chelsea tandis que le second vient tout juste de se faire virer par Manchester United, qui a nommé Ruben Amorim à sa place. La piste du coach néerlandais est une vraie surprise, surtout quand on sait à quel point ce fut dur pour lui à Manchester United. Mais son passé et son excellent travail à l’Ajax Amsterdam n’ont pas été oubliés par les dirigeants de la Roma. Notons que Florent Ghisolfi, officiellement directeur sportif du club de la Louve, n’est pas consulté dans ce choix du futur entraîneur. Un énorme écueil pour l’ex-dirigeant de Lens et de Nice, lui aussi sur la sellette et exclu de toutes les grandes décisions du club depuis six mois.