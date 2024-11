Paul Pogba proche d’une grande annonce

Dans : Serie A.

Par Guillaume Conte

A cinq mois de la fin de sa suspension pour dopage, Paul Pogba cherche à mettre de l’ordre dans sa carrière.

Le joueur est toujours sous contrat avec la Juventus Turin, même si son salaire est descendu au minimum prévu par la loi et que sa valeur marchande et elle à zéro euro. Depuis l’annonce de la fin de sa suspension en mars 2025, le milieu de terrain travaille au fait d’arriver totalement libre au printemps. Les discussions portent leurs fruits selon Sky Sports, qui affirme que La Pioche va se libérer de son contrat avec la Juventus dans les prochains jours.

A 31 ans, Paul Pogba va donc se retrouver entièrement libre et rien ne pourra l’empêcher de par exemple débuter les séances d’entrainement avec son futur club en janvier, même s’il ne pourra pas jouer tout de suite. Plusieurs clubs ambitionnent de le recruter, notamment en Arabie saoudite et aux Etats-Unis, où il adore passer du temps. Un passage en Ligue 1 n’est pas totalement exclu même si ce n’est clairement pas la tendance pour celui qui n’a jamais joué dans le championnat de France, et a toujours navigué entre Manchester United et la Juventus Turin.