Ita ‍: Fabio Grosso retrouve un banc ‍!

Par Corentin Facy

Tout fraichement relégué en Série B, Sassuolo va miser sur l’ancien entraîneur de l’OL, Fabio Grosso, pour tenter de retrouver l’élite du football italien dès la saison prochaine.

Après un passage éphémère sur le banc de l’Olympique Lyonnais entre septembre et novembre 2023 (7 matchs), Fabio Grosso va reprendre du service. Marqué par les incidents dont il a été victime en France en marge du choc au Vélodrome entre l’OL et l’OM, le champion du monde 2006 va retrouver la Série B italienne, où il s’était fait un nom en faisant monter Frosinone. En effet, Sky Sports dévoile ce mercredi qu’un accord définitif a été trouvé entre Sassuolo et Fabio Grosso. L’ancien club de Roberto de Zerbi, 19e de Série A en 2023-2024, mise sur l’ancien coach de Lyon pour espérer une remontée la plus rapide possible dans l’élite. L’officialisation de cette signature devrait intervenir dans les heures à venir puisque selon le spécialiste Gianluca Di Marzio, tout est bouclé et plus rien ne peut faire obstacle à la signature de Fabio Grosso à Sassuolo.