Officiel ‍: Tudor remplace Thiago Motta à la Juve

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Comme annoncé ces dernières heures, Thiago Motta n'est plus l'entraineur de la Juve. Igor Tudor le remplace et aura comme objectif de casser la mauvaise série actuelle du club piémontais.

Dans son communiqué via X, la Juve indique notamment ce dimanche : « Igor Tudor est le nouvel entraîneur de l'équipe première masculine. Bienvenue à toi, Igor ! Le Club remercie Thiago Motta et tout son staff pour le professionnalisme démontré et pour le travail effectué ces mois-ci avec passion et dévouement, leur souhaitant le meilleur pour l'avenir ».