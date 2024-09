Osimhen n'ira pas en Arabie Saoudite

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Directeur sportif de Naples, Giovanni Manna s'est exprimé au sujet de Victor Osimhen sur DAZN. Les choses sont très claires du côté du club italien.

C'est en marge du match entre Naples et Parme, ce samedi soir, que le dirigeant napolitain a répondu à une question concernant l'attaquant nigérian, qui après la fin du mercato européen n'a pas été transféré. D'abord évoqué au PSG, puis à Chelsea, Victor Osimhen a refusé l'offre du club anglais. Mais, à deux jours de la fin du mercato en Arabie Saoudite, il restait l'espoir pour le Napoli que le buteur parte en Saudi Pro League, alors même que l'on a appris que le joueur n'était plus dans la liste du club et qu'il allait perdre son numéro de maillot au profit de Romelu Lukaku. Mais Giovanni Manna ne croit pas à cette sortie imminente de celui qui a largement contribué au Scudetto de Naples l'an dernier.

Giovanni Manna a @DAZN_IT: “Avevamo le idee chiare fin dall’inizio. Aspettavamo la cessione di #Osimhen per finanziare il mercato, questa non è arrivata e il presidente si è assunto il rischio di impresa, è stato incredibile.” #Napoli pic.twitter.com/gpuibwOpFH — Napoli Report (@Napoli_Report) August 31, 2024

Au micro de DAZN, le directeur sportif de Naples a été clair. « La situation est très claire depuis la fin de la saison dernière. Victor a exprimé son désir absolu de ne pas rester et de ne plus jouer pour Naples, et nous avons essayé de l’aider. Ensuite, il y a eu une offre, nous pensions avoir bouclé les négociations, mais cela ne s'est pas bien passé. Nous avons acquis Lukaku, avons gardé Raspadori et Simeone et ce n'était pas évident à ce moment-là de maintenir notre cohérence, car il avait exprimé sa volonté de ne pas jouer. Et nous avons donc fait d'autres choix. Le marché des transferts est toujours ouvert, il existe de nombreuses options, mais je ne pense pas que Victor ira en Arabie Saoudite d'ici à la fermeture. Nous attendions la vente de Victor pour financer ces opérations, mais la vente n'est pas arrivée et le président a pris sur la responsabilité d'investir pour recommencer. Il a pris le risque commercial, c'était incroyable », a confié Giovanni Manna.