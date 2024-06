Houssem Aouar déjà sur le départ de l'AS Rome

Un an après avoir quitté librement l'Olympique Lyonnais pour la Roma, Houssem Aouar pourrait de nouveau changer de club durant ce mercato estival 2024.

Arrivé l'été dernier à l'AS Rome version José Mourinho en provenance de l'OL, Houssem Aouar n'a pas vraiment brillé sous le maillot du club italien, passant même l'essentiel de son temps en fin de saison. A 25 ans, l'international algérien n'est pas réellement un joueur sur laquelle Daniele De Rossi compte énormément, et même s'il a encore quatre ans de contrat avec la Roma, il se pourrait bien qu'il bouge dès le prochain marché des transferts. Ce lundi, le spécialiste italien du mercato, Nicolo Schira, révèle que Houssem Aouar pourrait quitter la Roma avant le début de la saison 2024-2025. Notre confrère ne précise cependant pas si cela se fera sous forme de prêt ou de transfert, et s'il y a un pays privilégié par l'ancien joueur de l'OL.

Houssem #Aouar could leave #ASRoma during the summer #transfers window