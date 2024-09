Ita ‍: Raphaël Varane à la retraite, c’est imminent

Quelques semaines après avoir signé à Côme en Série A, Raphaël Varane est sur le point de raccrocher les crampons et de mettre un terme à son immense carrière de footballeur à seulement 31 ans.

Deux ans après avoir pris sa retraite internationale à l’issue de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Raphaël Varane pourrait définitivement raccrocher les crampons. Libre de tout contrat à la fin de son aventure à Manchester United l’été dernier, l’ancien vice-capitaine des Bleus avait cédé aux sirènes de Côme, promu en Série A. Le challenge était excitant pour Raphaël Varane, dans un cadre de vie idéal, mais son aventure italienne ne se déroule pas vraiment comme il l’espérait. Plombé par des soucis physiques à répétition, l’ancien défenseur du Real Madrid est sur le point de prendre sa retraite, selon Le Parisien et Fabrizio Romano.

