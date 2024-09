Osimhen quitte Naples pour zéro euro, il craque

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Victor Osimhen n'est plus du tout le bienvenu à Naples. L'international nigérian, mis sur la touche par la formation italienne, a peut-être finalement trouvé chaussure à son pied.

Le Napoli a été clair avec Victor Osimhen : il ne portera pas le maillot du club cette saison. L'attaquant était désireux de quitter Naples à tout prix cet été lors du marché des transferts. Il a longtemps attendu le PSG, mais en vain. Chelsea et Al-Ahli ont aussi tenté leur chance, mais rien n'y a fait. Osimhen n'a pas accepté les propositions faites. Problème, la situation devient intenable avec les Napolitains. Ces derniers comptent toujours se débarrasser du Nigérian, surtout que le mercato estival n'est pas encore terminé dans certains pays, comme la Turquie...

Victor Osimhen à Galatasaray, personne ne l'avait vu venir

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victor Osimhen ( MFR ) (@victorosimhen9)

Selon les informations de RMC, Victor Osimhen devrait continuer sa carrière cette saison sous les couleurs de... Galatasaray. Les Turcs auraient bouclé le deal avec le Napoli sous la forme d'un prêt sec. La destination plait aussi apparemment au joueur, qui attend de pouvoir se rendre à Istanbul pour commencer sa nouvelle aventure. Des négociations vont encore se poursuivre entre toutes les parties, notamment au niveau du salaire. Galatasaray est disposé, d'après Sky Sports, à assumer les 11 millions annuels de Victor Osimhen. Ce serait en tout cas une sacrée prise pour les Turcs et une énorme surprise, alors que l'ancien du LOSC pouvait espérer trouver une meilleure écurie pour poursuive sa carrière au plus haut niveau. Pour rappel, cette saison, Galatasaray évoluera en Europa League après avoir été éliminé de la course à la Ligue des champions. De quoi renouer avec les soirées européennes pour un Osimhen qui sera attendu au tournant. Pour rappel, Galatasaray se cherchait un nouvel attaquant prolifique depuis la récente blessure de Mauro Icardi.