Dans : Serie A.

Par Alexis Rose

28e journée de Serie A :

Allianz Stadium.

Juventus - Atalanta : 0-4.

Buts : Retegui (29e sur penalty), De Roon (46e), Zappacosta (66e) et Lookman (77e) pour l’Atalanta.

À cause de cette défaite, la Juve de Thiago Motta fait une très mauvaise opération dans la course au podium du championnat italien, puisque Bergame prend six points d’avance.