Serie A ‍: DAZN menace déjà La Chaine L'Equipe

Les droits tv pour la Serie A en France continue de faire parler. La Chaine L'Equipe veut proposer un match en clair aux téléspectateurs mais va devoir composer avec... DAZN.

beiN Sports a perdu les droits de la Serie A en France et pendant de longues semaines, le championnat italien n'était pas retransmis dans l'Hexagone. Une solution semblait avoir été trouvée, avec l'arrivée de La Chaine L'Equipe qui a acquis en partie des droits. Mais voilà, le média ne peut actuellement déjà plus retransmettre de matchs sur son antenne. La raison ? Un problème avec DAZN, détenteur des droits en Italie.

DAZN bloque tout, L'Equipe calme le jeu

Ces dernières heures, le journaliste Guillaume Maillard-Pacini en a d'ailleurs dit plus sur ce problème de taille dans un post sur X : « Droits TV/Serie A : Le groupe L'Equipe cherche toujours une solution pour diffuser, comme prévu initialement, un match en clair sur les deux à sa disposition. Ce qui bloque est simple : le problème vient de la Suisse et les zones frontalières italiennes, qui ont accès à la chaîne. DAZN (détenteur des droits) est très attentif au dossier et n'exclut pas de possibles actions judiciaires, d'où la prudence et la volonté de régler ce conflit de droits ». Tant que ce dossier ne sera pas réglé, pas de Serie A sur une chaine française, ce qui devient de plus en plus ubuesque, sachant que DAZN n'a déjà pas que des amis en France... Pour rappel, le championnat italien en est à sa 12e journée. Et malheureusement pour ses fans en France qui ne peuvent pas suivre grand-chose, la lutte pour le titre s'annonce énorme cette saison. Il n'y a en effet que deux points d'écart entre le premier, Naples, et la Juve, 6e. Naples, l'Atalanta, la Fiorentina, l'Inter, la Lazio et la Juve croient tous en leur rêve de Scudetto dans quelques mois.