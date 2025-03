Ita ‍: Maignan insulte l'arbitre, la sanction tombe

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Il n’y a pas qu’en Ligue 1 que les arbitres font l’objet de contestations, justifiées ou pas. En Italie aussi, ce phénomène revient tristement à la mode et c’est Mike Maignan qui s’est rendu coupable ce week-end.

Depuis deux semaines, les polémiques arbitrales se multiplient en Ligue 1. Pablo Longoria a pété les plombs à Auxerre et a été imité une semaine plus tard par Paulo Fonseca, lequel a carrément fait un tête contre tête avec l’arbitre Benoit Millot, au sifflet pour OL-Brest dimanche. Nos voisins européens n’échappent pas non plus aux polémiques en ce qui concerne l’arbitrage. Et ce week-end, c’est un joueur français qui a craqué en la personne de Mike Maignan, tout fraichement nommé capitaine de l’AC Milan par Sergio Conceiçao.

Mike Maignan squalificato una giornata per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) March 4, 2025

L’international tricolore a d’ailleurs été sanctionné dès ce mardi par la ligue italienne qui lui a infligé une suspension d’un match et une amende de 15.000 euros. Mike Maignan est accusé d’avoir insulté l’arbitre dans les couloirs après le match, ce dernier ayant sifflé un penalty dans les arrêts de jeu, qui a permis à la Lazio de l’emporter face au club lombard, lequel a concédé une troisième défaite de suite en Série A.