Thiago Motta retourne le cerveau d'Adrien Rabiot

Dans : Serie A.

Par Guillaume Conte

Adrien Rabiot arrive encore en fin de contrat à la Juventus, et est très courtisé en Premier League. Mais la signature de Thiago Motta pourrait provoquer un changement brutal de direction pour l'international français.

Absent lors du dernier match de la saison face à Monza ce samedi soir, Adrien Rabiot se projette sportivement sur l’Euro avec l’équipe de France. Le milieu de terrain espère toutefois régler sa situation contractuelle rapidement alors qu'il est en fin de contrat avec la Juventus. Cela avait déjà été le cas l’été dernier, mais il avait à la surprise générale prolongé d’une saison. Mais à 29 ans, il compte désormais s’offrir un gros contrat, et même s’il est très bien payé à la Juventus Turin, il entend désormais avoir un engagement sur le long terme. Devenu un cadre de l’équipe de France, l’ancien du PSG pourrait attendre l’Euro et d’éventuelles grosses performances pour voir sa cote encore augmenter. D’autant qu’il est très suivi en Premier League, où Manchester United et Newcastle le suivent, ainsi qu’au FC Barcelone où son profil est jugé compatible avec le jeu du club catalan depuis des années.

Rabiot prêt à réduire son salaire

Mais selon la presse italienne, et le média Sport MediaSet, une prolongation à la Juventus Turin est encore possible. Même si la Vieille Dame est en difficulté financière, et que proposer un salaire similaire ne semble pas envisageable. Toutefois, un départ n’est pas inéluctable, puisque Adrien Rabiot serait prêt à consentir un effort sur son contrat si jamais Thiago Motta devait bien signer à la Juventus cet été. C’est en effet très bien parti puisque l’entraineur italien a annoncé son départ de Bologne, et que la place est chaude pour lui dans le Piémont. Ancien coéquipier de Rabiot, le technicien adorerait s’appuyer sur l’international français pour les années à venir, et le milieu de terrain serait très sensible à cette marque de confiance. Au point de faire un gros sacrifice financier, lui que l’on sait âprement défendu par sa mère quand il s’agit des intérêts financiers. Visiblement, c’est une option sérieuse qui permettrait aussi à Rabiot d’être tranquille pour la suite de sa carrière, lui qui se sent bien à Turin et l’a déjà fait savoir.