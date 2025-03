Donnarumma viré par le PSG et bientôt par l'équipe d'Italie ‍?

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

L'équipe d'Italie s'est fait sortir par l'Allemagne malgré un incroyable come-back. Mais de l'autre côté des Alpes, c'est la prestation de Gianluigi Donnarumma qui provoque des commentaires scandalisés.

S'il avait retrouvé un peu de sérénité en France grâce à sa prestation XXL face à Liverpool, notamment lors des tirs au but, Gianluigi Donnarumma est désormais au coeur des débats dans son propre pays. Il est vrai que dans une rencontre au scénario délirant à Dortmund, l'Italie, qui devait s'impose, a été mené 3-0 jusqu'à la 50e minute avant de revenir à 3-3. Un joli come-back, mais une élimination pour la Squadra Azzurra, qui va devoir se coltiner la Norvège d'Erling Haaland sur sa route pour le Mondial.

Si la presse transalpine veut voir du positif dans la capacité de son équipe à réagir, c'est l'énorme bourde de Gianluigi Donnarumma qui fait scandale. Comme parfois, avec le PSG, le gardien de but italien a semblé être à côté de la plaque, mais son erreur sur le deuxième but allemand va intégrer les bêtisiers sportifs de l'année.

En effet, alors que Gianluigi Donnarumma discutait tranquillement avec ses défenseurs sur un corner allemand, il n'a pas vu que Kimmich a joué rapidement pour Musiala, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond du but, le gardien de but italien se rendant compte trop tard de son énorme boulette. Si les erreurs de Gigio Donnarumma avec le Paris Saint-Germain faisaient ricaner en Italie, surtout du côté de Milan, celle commise dimanche soir face à l'équipe d'Allemagne a déclenché un séisme.

« Son erreur sur le but du 2-0 est digne d'un tournoi de football du mercredi entre copains », ironise Raimondo De Magistris, journaliste pour Tuttomercatoweb. Mais certains de ses confrères sont nettement plus incisifs à l'encontre du portier de l'équipe d'Italie. « Laissez-le sous la Tour Eiffel, s'il vous plaît », balance Giacinto Guarda, tandis que Fran Guillen est caustique : « Cela confirme ce que nous soupçonnions : Donnarumma du PSG joue désormais pour l'Italie et vice-versa ».

Pour les supporters du Paris Saint-Germain, cette erreur confirme que le club de la capitale ne doit pas prolonger le contrat de Gianluigi Donnarumma. « Peu importe jusqu'où va le PSG en Ligue des champions, je reste persuadé que l'avenir de Donnarumma est déjà scellé, qu'il quittera le club cet été et qu'un Lucas Chevalier ou autre arrivera. Impossible pour Luis Enrique de finir son oeuvre avec lui, sa faiblesse au pied étant rédhibitoire pour mettre en place ce que veut le coach espagnol », fait remarquer, sur X, @Garyncha89, qui n'est pas seul à penser cela malgré la prestation de l'Italien à Anfield.