Pogba rêve tout haut, la Juve va le calmer avec une sanction

Autorisé par le Tribunal Arbitral du Sport à reprendre la compétition en mars 2025, Paul Pogba affiche ses ambitions. Le milieu de terrain se voit déjà revenir sous le maillot de la Juventus Turin. Mais de son côté, la Vieille Dame n’est pas sur la même longueur d’onde et compte bien lui faire passer le message.

Paul Pogba peut enfin reprendre le fil de sa carrière. Le Tribunal Arbitral du Sport ayant réduit sa suspension pour dopage de quatre ans à 18 mois, le Français pourra retrouver la compétition en mars prochain. La nouvelle a lancé une vague de rumeurs sur sa prochaine destination. Et pour cause, on a vite appris que la Juventus Turin espérait rompre son contrat.

A croire que les plans de la Vieille Dame ne sont pas tout à fait clairs dans l’esprit de Paul Pogba. Dans un récent entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, la « Pioche » affichait sa détermination à l’idée de se relancer avec les Bianconeri. Le milieu de terrain s’est dit prêt à « renoncer à de l'argent pour pouvoir jouer encore avec la Juve ». « Je suis un joueur de la Juve, dans mon esprit, il n'y a que cela en ce moment », a-t-il insisté.

Pogba a parlé sans autorisation

Ces déclarations plaisent sans doute à certains supporters, mais certainement pas à la direction turinoise ! D’après le quotidien transalpin, la Juventus Turin n’a pas apprécié les nombreuses interviews réalisées par Paul Pogba depuis quelques jours. L’international tricolore n’a pas demandé ni obtenu l’autorisation de ses dirigeants. Et pour ne rien arranger, les décideurs italiens ont la sensation d’avoir reçu un message désagréable, comme si l’ancien joueur de Manchester United rappelait qu’il avait son mot à dire avant une éventuelle résiliation de son contrat.

Agacée, la Juventus Turin aurait donc prévu de le sanctionner. C’est peut-être aussi une manière de signifier à Paul Pogba que l’histoire est bien terminée. La star rémunérée à hauteur de 10 millions d’euros par an (hors suspension) jusqu’en 2026, et qui n’a joué que 12 matchs (212 minutes de jeu) depuis son retour en 2022, ne colle pas au projet développé par l’entraîneur Thiago Motta. Ce n’est pas un hasard si les deux hommes ne se sont toujours pas entretenus.