Dans : Serie A.

Par Guillaume Conte

La finale de la Coupe d'Italie a donné lieu à des scènes assez surréalistes, avec notamment un Massimiliano Allegri qui en voulait à la terre entière.

Voilà un coup de sang de plus en cette fin de saison pour Massimiliano Allegri qui perd complètement son sang-froid. Expulsé en finale de la Coupe d’Italie malgré la victoire de son équipe 1-0 face à l’Atalanta Bergame, l’entraineur italien perd ses moyens. Dans une scène forcément spectaculaire, Allegri a contesté une décision arbitrale en jetant sa veste au sol, enlevant sa cravate et se dirigeant vers l’arbitre assistant comme s’il voulait en découdre. Et cela ne s’est pas calmé par la suite puisque dans les travées du stade Olympique de Rome, le « Mister » s’est trouvé en face d’un journaliste qu’il a accusé d’être à la botte de la direction de la Juventus, et donc contre lui.

🤬 Massimiliano Allegri complètement fou dans cette fin de match !



Suivez la finale de la Coupe d'Italie sur la chaine L'Équipe > https://t.co/pXI4SIbEoH#lequipeFOOT pic.twitter.com/6seNAvf4bz — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 15, 2024

« Directeur de merde ! Oui, toi, directeur de merde. Écris la vérité dans ton journal, pas ce que le club te dit ! Arrête de faire des arrangements avec le club. Regarde, je sais où te trouver. Je sais où t'attendre. Je viens et je t'arrache les deux oreilles. Je viens et je te frappe au visage. Écris la vérité dans le journal », a balancé Allegri à l’encontre de Guido Vaciago, directeur de la publication du journal Tuttosport. Une soirée chaude alors qu’il ne fait guère de doute qu’après trois années difficiles et malgré un contrat en or que les dirigeants de la Vieille Dame ont difficilement supporté, Allegri va prendre la porte en fin de saison. La venue de Thiago Motta ne laisse pas non plus beaucoup de doute et cela n’aide clairement pas l’actuel entraineur de la Juventus à garder son sang-froid, même si rien n’excuse son comportement sur le bord du terrain ou dans les coursives du stade.