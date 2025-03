Thiago Motta licencié, la Juve a trouvé son successeur

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Les défaites contre l’Atalanta et la Fiorentina ont scellé l’avenir de Thiago Motta, lequel va être licencié par la Juventus Turin après le match face au Genoa le week-end prochain.

La Juventus Turin accueille le Genoa ce samedi et sauf énorme surprise, il s’agira du dernier match de Thiago Motta à la tête de la Vieille Dame. Et pour cause, la Gazzetta dello Sport l’affirme ce samedi dans son édition du jour, les dirigeants turinois ont acté la décision de se séparer de l’ancien milieu défensif du Paris Saint-Germain. Les deux claques reçues face à la Fiorentina et l’Atalanta Bergame vont donc être fatales à Thiago Motta, lequel sera licencié après le match contre le Genoa. Un renvoi repoussé au mois d’avril pour des raisons financières, mais qui ne change rien au fait que la Juventus Turin a acté de se séparer de Thiago Motta.

Roberto Mancini appelé à la rescousse

Grosse trahison à la Juve, Thiago Motta tombe de haut https://t.co/mISqUTnsZU — Foot01.com (@Foot01_com) March 15, 2025

Pour le remplacer, le nom de Roberto De Zerbi avait été évoqué, mais l’entraîneur de l’OM ne sera finalement pas le nouvel entraîneur de la Juventus Turin, qui s’est accordé avec Roberto Mancini pour un contrat de quatre mois, comprenant aussi le Mondial des Clubs, avec une prolongation automatique de son contrat en cas de qualification en Ligue des Champions. Si pour une raison ou une autre, le deal échouait finalement avec Roberto Mancini, c’est alors Igor Tudor, libre depuis son départ de la Lazio Rome, qui tiendrait la corde pour remplacer Thiago Motta. Mais quoi qu’il arrive à présent, et même en cas de victoire contre le Genoa samedi prochain, l’ex-entraîneur de Bologne ne sera plus à la tête de la Juventus Turin début avril selon la presse italienne. Un véritable échec pour Thiago Motta, alors que son équipe est 5e de Série A, éliminée de la coupe d’Italie et de la Ligue des Champions.