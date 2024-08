Wojciech Szczesny prend sa retraite à 34 ans

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Sans club depuis son départ de la Juventus il y a quelques jours, Wojciech Szczesny a pris la décision de se retirer du football professionnel avec effet immédiat ! A 34 ans, le Polonais a fait le bonheur de quelques clubs prestigieux dans sa carrière, comme Arsenal, l'AS Roma et donc la Juve. Il a notamment remporté 3 championnats d'Italie avec la Vieille Dame.

Malgré des offres, notamment en provenance d'Arabie saoudite, le Polonais va voguer vers d'autres activités.

Dans un communiqué sur son compte Instagram, l'ancien portier indique : « La fin d'un voyage est un temps de réflexion et de gratitude. Il y a beaucoup de gens que je devrais remercier, mais j'essaierai personnellement de le faire avec chacun d'entre eux. Mais pour vous, les fans, je dois un merci spécial pour avoir fait ce voyage avec moi. Pour le soutien et les critiques, pour l'amour et la haine, pour être la partie la plus belle et la plus romantique du football. Sans vous, rien de tout cela n'aurait du sens ! Merci ! Maintenant, toute histoire a une fin mais dans la vie chaque fin est un nouveau départ. Ce que ce nouveau chemin m'apportera seul le temps le dira. Mais si les 18 dernières années m'ont appris quelque chose, c'est que rien n'est impossible et croyez-moi, je vais rêver GRAND ! ».