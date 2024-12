AC Milan ‍: Paulo Fonseca vire Théo Hernandez

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Théo Hernandez est dans la sauce en Italie, lui qui est impliqué dans une potentielle affaire de violence sur une femme lors d’une soirée un peu trop arrosée en boite de nuit. Des écarts qui vont lui coûter cher.

Capitaine de l’AC Milan, Théo Hernandez va tomber de haut dans les prochains jours. Confronté à une polémique extrasportive, le latéral gauche français de 27 ans semble perturbé sur le terrain et cela commence à fortement déplaire à son entraîneur Paulo Fonseca. Jeudi, la Gazzetta dello Sport adressait un premier avertissement au natif de Marseille en expliquant notamment que Paulo Fonseca avait constaté un manque d’implication de la part de son défenseur au cours des derniers mois. « L’international français semble complètement à côté de ses pompes depuis des semaines » écrivait notamment le journal aux pages roses dans ses colonnes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par T H E O H E R N Á N D E Z (@theo3hernandez)

Une situation qui a trop duré et que le coach portugais de l’AC Milan va trancher dans le vif puisque Sky Sports révèle ce vendredi que Paulo Fonseca va éjecter Théo Hernandez de son onze de départ pour la réception du Genoa dimanche prochain en Série A. Une sanction très forte de la part de Paulo Fonseca à l’encontre de l’un de ses tauliers, pour marquer un vrai agacement de la part du club lombard. On ignore si dans les faits, Théo Hernandez paie uniquement ses mauvaises performances ou aussi sa nouvelle frasque extra-sportive mais du côté de Milan, on se montre désormais insatisfait du vice-champion du monde 2022 et on n’hésite plus à lui faire savoir.