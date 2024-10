TV ‍: La Série A a trouvé son diffuseur gratuit en France

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Le championnat italien est toujours invisible en France depuis la fin du contrat entre la Série A et BeInSports. Mais après d’interminables négociations, un nouveau diffuseur a enfin été trouvé.

En plein supplice depuis la reprise du championnat en août, les fans de Série A en France peuvent enfin se réjouir, le foot italien va revenir sur vos écrans. Pas diffusé depuis la fin du contrat avec BeInSports à l'issue de la saison 2023-2024, le championnat italien va débarquer sur La Chaîne L’Equipe. A en croire les informations du spécialiste @Guillaumemp, un accord a enfin été trouvé. « Les derniers détails seront définis ce mardi matin à la Lega, avec possibilité (si tout se finalise) de diffusion dès mercredi pour la suite de la 10e journée. Plus d'infos au cours de la journée sur les modalités du deal » a publié le journaliste sur son compte X.

La Série A arrive sur La Chaîne L'Equipe

Ita : 4-4, la Juventus arrache un point à l'Inter https://t.co/PEdUSVV0V1 — Foot01.com (@Foot01_com) October 27, 2024

Une excellente nouvelle pour les fans de Série A et les amoureux de football en particulier alors que le championnat italien n’était pas visible, si ce n’est via des moyens illégaux en France. Ce week-end, les consommateurs français ont donc raté le spectaculaire match entre l’Inter Milan et la Juve, qui s’est soldé sur un 4-4 renversant. La Chaîne L’Equipe, qui a récupéré au fil des années des matchs internationaux (amicaux, Ligue des Nations) ainsi que des matchs de coupe italienne ou espagnole, réalise ici un énorme coup avec l’un des championnats du top 4 européen. La question est maintenant de savoir combien La Chaîne L’Equipe a payé pour cette acquisition, qui devrait en tout cas lui permettre de gonfler ses audiences et de remplir sa grille de manière qualitative avec de jolies affiches au fil de la saison.