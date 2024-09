Fonseca comparé à Rudi Garcia, c'est l'humiliation

Dans : Serie A.

La situation se tend déjà à l’AC Milan pour le nouvel entraîneur Paulo Fonseca. Après des débuts ratés, l’entraîneur italien passé par le LOSC est déjà vivement critiqué par la presse mais également par les supporters qui s'attendent à mieux.

L’AC Milan s’attendait sûrement à mieux pour ses débuts en Série A. Après trois journées de Championnat et alors que se profile la trêve internationale, les Rossoneri sont toujours à la recherche de leur premier succès de la saison. Après un match nul contre le Torino (2-2) et une défaite à Parme (2-1), le septuple vainqueur de la Ligue des Champions a ramené le match nul de la Lazio Rome (2-2) au terme d’une rencontre peu maîtrisée par les visiteurs. Dès les premières semaines de compétition, l’étau se resserre déjà autour de l’entraîneur Paulo Fonseca, critiqué par les supporters sur les réseaux sociaux mais également très peu épargné par la presse italienne, et notamment La Gazzetta Dello Sport qui le compare à Rudi Garcia lorsque le coach français était à la tête de Naples.

Fonseca déjà pris en grippe par la presse italienne

Au lendemain d’une nouvelle prestation décevante, le média italien n’a pas hésité à critiquer les méthodes de l’entraîneur portugais : «La main de Fonseca a été vue, cela ne fait aucun doute : le renoncement pendant environ soixante-dix minutes de Leao et Theo dans un match qui n’était pas du tout évident a considérablement réduit les distances techniques et physiques entre les équipes, au point que la Lazio a mieux joué, avec plus de courage et de lucidité, et méritait de gagner. Ce qui est né comme une blague se transforme en suspicion : même si avec les distinctions nécessaires, la genèse et la première phase de la gestion de Fonseca rappellent beaucoup celles de Rudi Garcia à Naples, il y a tout juste un an», écrit Ivan Zazzaroni. Des mots forts qui interviennent seulement deux mois après la nomination de Fonseca en provenance du LOSC. Une réaction est attendue dès le retour de la trêve internationale, sinon l’aventure de Paulo Fonseca en Lombardie peut prendre un tournant inattendu.