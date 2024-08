Officiel ‍: Ciblé par l’OM, Adli signe à la Fiorentina

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

En manque de temps de jeu à l’AC Milan, Yacine Adli était convoité par l’OM, mais s’est finalement engagé à la Fiorentina.

Ciblé par l’Olympique de Marseille en cas de départ de Jordan Veretout d’ici la fin du mercato, Yacine Adli ne rejoindra pas la cité phocéenne cet été. En quête d’un nouveau projet alors qu’il est sous-utilisé à l’AC Milan, l’ancien meneur de jeu du PSG et des Girondins de Bordeaux a paraphé ce mercredi son contrat en faveur de la Fiorentina. La Viola a officialisé la venue de Yacine Adli sous la forme d’un prêt payant à 1,5 ME assorti d’une option d’achat non-obligatoire à 10,5 ME.