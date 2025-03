Thiago Motta remercie la Juve pour le chèque de 20 ME

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Licencié par la Juventus Turin pour ses résultats insuffisants et son manque de révolte, Thiago Motta s’en va les poches pleines. L’entraîneur dont le contrat devait expirer en juin 2027 va toucher des indemnités à hauteur de 20 millions d’euros. De quoi consoler l’ancien milieu de terrain.

C’est déjà terminé pour Thiago Motta. Nommé par la Juventus Turin en juin dernier, l’entraîneur de 42 ans a pris la porte dimanche au terme d’une réunion avec le directeur général Maurizio Scanavino et le directeur sportif Cristiano Giuntoli. Les deux dirigeants n’avaient pourtant pas prévu de le licencier dans l’immédiat. Les Bianconeri restaient sur deux lourdes défaites contre l’Atalanta Bergame (0-4) et la Fiorentina (3-0). Mais la direction semblait prête à lui laisser du temps pour remonter la pente.

Igor Tudor è il nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. Bentornato, Igor!



Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. — JuventusFC (@juventusfc) March 23, 2025

Le problème, c’est que Thiago Motta a désagréablement surpris ses supérieurs par son manque de réaction lors de cet entretien. « J’ai honte de t’avoir choisi ! », aurait lâché Cristiano Giuntoli selon La Gazzetta dello Sport. Les deux dirigeants ont donc acté le départ de l’Italo-Brésilien, après avoir consulté l'actionnaire principal John Elkann. Et pour cause, l’éviction du technicien sous contrat jusqu’en 2027 implique le versement d’une indemnité de 20 millions d’euros ! De quoi consoler l’ancien milieu du Paris Saint-Germain parti en bons termes avec les Turinois.

Thiago Motta sans rancune

« J’ai vécu des moments intenses, que j'ai toujours affrontés avec une détermination maximale et avec la volonté de m’améliorer chaque jour. Je remercie les propriétaires de m’avoir donné l’opportunité de faire partie de ce grand club, la direction et toutes les personnes du club qui m’ont soutenu dans mon travail quotidien, les joueurs pour leur travail et leur engagement depuis le premier jour ensemble. Je souhaite aux supporters et à la Juventus le meilleur pour l’avenir », a écrit le coach remplacé par Igor Tudor via le site officiel de la Juve avant de partir.