Incapable de payer ses dettes, l'Inter change de propriétaire

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Ayant constaté que les propriétaires de l'Inter ne lui avaient pas remboursé à échéance le prêt de 375 millions d'euros (intérêts compris), le fonds d'investissement américain Oaktree a pris possession des Nerazzurri.

En mai 2021, alors que l'Inter affichait des pertes records et fonçait droit dans le mur, Oaktree avait accepté de prêter de l'argent aux propriétaires de l'Inter. Mais trois ans plus tard, le fonds d'investissement n'a pas été remboursé et dans une logique purement financière et conformément au contrat de prêt signé il y a trois, il est donc devenu propriétaire du club ce mercredi. Dans un communiqué, les responsables d'Oaktree ont annoncé la couleur. « Depuis le 22 mai 2024, les fonds gérés par Oaktree Capital Management, LP (« Oaktree ») sont propriétaires du FC Internazionale Milano (« Inter » ou le « Club »). Cela fait suite au non-remboursement du prêt de trois ans accordé par Oaktree aux holdings de l’Inter, qui a expiré le 21 mai 2024 avec un solde total d’environ 395 millions d’euros. Oaktree ambitionne d’obtenir les meilleurs résultats pour la prospérité à long terme de l’Inter, en mettant d’abord l’accent sur la stabilité opérationnelle et financière du Club et de ses parties prenantes. Oaktree a un grand respect pour l’histoire de l’Inter, la passion des joueurs, la fidélité des supporters de l’Inter, il a également une grande estime pour le rôle important du Club envers la ville de Milan, l’Italie et la communauté sportive mondiale », indiquent les champions d’Italie dans un communiqué.