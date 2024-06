Serie A ‍: Véronique Rabiot fait trembler la Juve 

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Adrien Rabiot est en fin de contrat avec la Juve. La Vieille Dame ne désespère pas de le prolonger. Mais Véronique Rabiot prend le temps de la réflexion.

La Juve veut lutter pour le titre la saison prochaine en Serie A. Le club piémontais sait que pour cela, il devra avoir le meilleur effectif possible. Adrien Rabiot, en fin de contrat, est un dossier important pour la Vieille Dame, surtout que l'Inter rode également pour le recruter. La Juve ne veut pas imaginer un tel scénario et vient de passer la seconde pour convaincre Rabiot de prolonger l'aventure. Et cette fois-ci, pas avec une prolongation de courte durée. Comme indiqué ces dernières heures par la Gazzetta dello Sport, les Bianconeri viennent de proposer au clan du Français une prolongation de deux ans à 7,5 millions l'année, plus une option jusqu'en 2027. Une proposition analysée par Véronique Rabiot.

La Juve envoie sa proposition, la tension monte

Le média italien ajoute en effet que la mère et agente de l'ancien du PSG veut prendre son temps avant de prendre une décision. Véronique Rabiot sait en effet que le Bayern Munich plus des clubs anglais sont aussi intéressés et pourraient faire une meilleure proposition que la Juve. Cependant, le désir du Français est une prolongation dans le Piémont, surtout sous les ordres de Thiago Motta. Il se dit qu'une réponse définitive pourrait même être donnée ce week-end. Rabiot veut que son avenir soit scellé avant le début de l'Euro 2024 avec les Bleus. A noter que si Adrien Rabiot refusait finalement une prolongation à la Juve, le club lorgne sur des plans B en Ligue 1 dont font partie Youssouf Fofana (Monaco), Manuel Ugarte (PSG) ou encore Khephren Thuram (Nice). Du beau monde donc est prévu pour venir renforcer le milieu de terrain de la Juve pour démarrer le projet Thiago Motta.