Maignan signe un contrat à 5 ME par an, adieu le PSG

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

La presse italienne évoque souvent l’intérêt du PSG pour Mike Maignan, mais le gardien de l’Equipe de France va finalement prolonger à Milan.

Pas satisfait à 100% de Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain sera attentif au marché des gardiens de but lors du mercato estival. Le nom de Lucas Chevalier est régulièrement associé au club parisien, tout comme celui de Mike Maignan. De manière régulière, la presse italienne se fait l’écho d’un potentiel intérêt du PSG pour l’ancien portier du LOSC. Mais cette piste est à oublier, tout du moins pour cet été. En effet, Relevo nous apprend ce dimanche qu’un accord total a été trouvé entre Mike Maignan et l’AC Milan pour la prolongation du contrat du gardien de 29 ans au sein du club lombard.

Intesa verbale per il rinnovo di Mike Maignan con il Milan.



L’ultima offerta del club rossonero prevede un contratto fino al 2028 con opzione per un altro anno a 5 milioni di euro più bonus. Tutto pronto.



Il portiere ha già dato il sì al Milan ed è previsto che le parti si… pic.twitter.com/K5UWh2cvyu — Matteo Moretto (@MatteMoretto) February 16, 2025

L’accord verbal entre Maignan et l’AC Milan porte sur une prolongation jusqu’en juin 2028 avec une revalorisation salariale à hauteur de 5 millions d’euros par an. « Le gardien a déjà donné son accord à Milan et il est prévu que les parties se rencontrent dans les semaines à venir pour signer tous les documents » ajoute notre confrère Matteo Moretto. La belle histoire d’amour débutée en juillet 2021 va donc se poursuivre entre Mike Maignan et l’AC Milan alors que sa prolongation a souvent été remise en cause par la presse italienne ces derniers mois. Après de longues et intenses négociations, l’accord a finalement été trouvé et sauf énorme surprise, Maignan ne sera donc pas sur le marché des gardiens de but européens l’été prochain.