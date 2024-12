Mercato ‍: Verratti c'est fini

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Vendu par le PSG à Al-Arabi au Qatar pour 45 millions d’euros, Marco Verratti réalise une saison quasiment blanche. Le milieu de terrain trouve le temps long et aimerait se relancer en Europe, pourquoi pas en Italie.

Avec seulement 12 matchs disputés depuis le début de la saison, Marco Verratti est loin de marquer les esprits au Qatar, où il a été transféré par le Paris Saint-Germain il y a un an et demi. A seulement 32 ans, l’international italien est quasiment en pré-retraite mais cela ne semble pas lui convenir puisque ces derniers jours, les rumeurs affluent au sujet d’un potentiel retour en Europe du « Hibou » le plus célèbre du monde du football. En quête d’un milieu de terrain pour étoffer son effectif, l’Inter serait intéressé, une destination qui ferait évidemment le bonheur de Marco Verratti au vu des résultats du club milanais depuis plusieurs années.

Mais selon les informations du site InterLive, cette rumeur est à jeter à la poubelle. En effet, le média spécialisé affirme que cette piste est « compliquée pour plusieurs raisons ». Tout d’abord, l’objectif de l’Inter Milan est de rajeunir son effectif et absolument pas d’investir sur un joueur de 32 ans. De plus, le salaire de Marco Verratti ne collerait pas vraiment avec les intentions de recrutement de l’Inter. Deux points négatifs auxquels il faut ajouter que Simone Inzaghi ne serait pas vraiment convaincu par l’intérêt de recruter un joueur à la forme physique douteuse et qui aurait sans doute du mal à venir concurrencer Barella, Frattesi, Mkhitaryan ou encore Çalhanoğlu, qui ont tous les faveurs de Simone Inzaghi à l’Inter Milan. Cette piste semble donc complexe à bien des égards et même si Verratti était très ouvert à l’idée de rejoindre l’actuel 3e de la Série A, le transfert a peu de chances de voir le jour. Ce qui ne veut pas dire que Marco Verratti ne fera pas son retour en Europe dans les semaines ou les mois à venir.