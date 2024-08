370ME, Lukaku peut regarder Neymar dans les yeux

Dans : Serie A.

Par Adrien Guyot

Romelu Lukaku est sur le point de signer à Naples. L’attaquant belge va une nouvelle fois changer de club et confirme qu’il est l’un des joueurs qui a coûté le plus d’argent aux clubs l’ayant recruté.

L’un des dossiers chauds de cette fin de mercato est sur le point d’être réglé. Indésirable du côté de Chelsea, Romelu Lukaku s’est trouvé une porte de sortie et va s’engager du côté de Naples dans les prochaines heures. En Série A, le Belge retrouvera Antonio Conte, qui avait déjà été son entraîneur à l’Inter Milan. L’opération était dans les tuyaux mais a traîné. Finalement, Naples et Chelsea ont trouvé un accord pour un transfert qui se situe aux alentours des 30 millions d’euros avec 15 millions de bonus, le tout pour un contrat de trois saisons. Peu installé dans ses clubs, Lukaku va connaître un quatrième club sur les quatre dernières saisons (Chelsea, Inter Milan, AS Rome, Naples), confirmant une tendance depuis le début de sa carrière sur le plan économique.

Lukaku deuxième joueur le plus coûteux de l’histoire !

🚨🔵 Romelu Lukaku to Napoli, here we go! Verbal agreement in place between clubs.



Chelsea accept €30m fixed fee plus add-ons up to €15m for €45m potential package.



Permanent transfer brokered by Ali Barat for Epic Sports.



Lukaku will sign 3 year deal at Napoli until 2027. pic.twitter.com/Hc0pm21qZl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2024

Comme le révèle Il Mattino, Romelu Lukaku a été acheté pour 370 millions d’euros depuis le début de sa carrière (140M€ par Chelsea sur deux achats cumulés, 85M€ par Manchester United et encore 80M€ par l’Inter Milan notamment), soit le deuxième total le plus élevé de l’histoire derrière Neymar (400 millions avec ses transferts entre le Barça et le PSG puis entre le PSG et Al-Hilal). Cristiano Ronaldo (247M€), Ousmane Dembélé (220M€) et Alvaro Morata (202M€) complètent le top 5. La preuve que l’attaquant de 31 ans garde une belle cote sur le marché des transferts mais qu’il a eu énormément de mal dans sa carrière à s’imposer dans ses clubs. Recruté 113 millions d’euros par les Blues en 2021, il n’a passé qu’une seule saison au sein de l’équipe londonienne, notamment après avoir critiqué le système de Tuchel à l’époque, ce qui avait causé son départ inéluctable de la Premier League malgré son statut de plus gros salaire de l’effectif.