Italie ‍: Divorce annulé pour Mike Maignan

Taulier de l’Equipe de France et de l’AC Milan, Mike Maignan a pris une nouvelle dimension ces dernières années. Les Rossoneri espèrent le prolonger, même si rien n’est encore bouclé. L'optimisme règne dans les deux camps pour que l’aventure du gardien tricolore en Lombardie se poursuive encore plusieurs années.

Depuis la retraite internationale de Hugo Lloris après la Coupe du Monde 2022, Mike Maignan a repris le flambeau dans la cage de l’Equipe de France, ce qui est venu récompenser son ascension. Formé au Paris Saint-Germain où il n’a jamais eu sa chance puis champion de France 2021 avec le LOSC, le dernier rempart est ensuite arrivé à l’AC Milan pour remplacer l’enfant du club, Gianluigi Donnarumma, qui a rejoint le PSG. Le Français s’est imposé comme l’une des valeurs sûres à son poste et ses performances font de lui l’un des joueurs les plus réguliers de l’AC Milan. Les Rossoneri, d’ailleurs, ne comptent pas se séparer aussi facilement du joueur de 29 ans, sous contrat en Lombardie jusqu’en 2026. Depuis plusieurs mois, des négociations sont évoquées pour que le joueur prolonge, mais ce n’est pas encore acté.

Contacts positifs récents entre Milan et Mike Maignan pour une prolongation de contrat !



Il y’a de l’optimisme et la négociation est actuellement plus avancée que celle pour Théo.



Une 1ère offre officielle arrivera peut-être prochainement. 👀



