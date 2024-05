Officiel ‍: Pioli n’est plus l’entraîneur de l’AC Milan

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

En poste depuis 2019, Stefano Pioli n’est plus l’entraîneur de l’AC Milan. Le club lombard a officialisé ce vendredi matin le départ du technicien italien, qui laissera un excellent souvenir chez les supporters milanais avec un titre de champion en 2021-2022 et une place de dauphin de l’Inter Milan cette saison. Ce départ va accélérer le dossier de sa succession et sauf grosse surprise, c’est Paulo Fonseca qui sera nommé coach de l’AC Milan dans les prochains jours.