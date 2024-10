Mario Balotelli, retour surprise en Serie A

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Libre de tout contrat, Mario Balotelli s'apprête à s'engager avec le Genoa. A 34 ans, le fantasque buteur italien fait un retour improbable en Serie A.

Sans club depuis la fin de son contrat avec Demirspor, Mario Balotelli paraissait plus proche de la retraite que d'un retour au plus haut niveau. Mais du côté de la Serie A, un club a décidé de donner sa chance à l'avant-centre de 34 ans, qui restait sur une saison à sept buts dans le championnat de Turquie. Ce samedi, la presse italienne annonce en effet que Super Mario va s'engager avec le Genoa, du moins une fois qu'il aura passé sa visite médicale. Actuellement 18e de Serie A, le club de Ligurie a décidé de donner sa chance au buteur italien, comme l'a confié Alberto Gilardino, le coach du Genoa avant le match face la Lazio prévu dimanche.

Balotelli revient en Serie A

« C'est un joueur qui est libre et que je connais. Mario est un garçon qui, à mon avis, a toujours cette motivation, ce feu sacré dont il a besoin pour pouvoir à nouveau bien faire. Les dirigeants savent ce que je pense », a expliqué l'entraîneur italien du Genoa. Gianluca di Marzio, le célèbre journaliste italien, précise que Mario Balotelli, passé notamment par l'OM et Nice en Ligue 1, signera lundi un contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec un salaire brut compris entre 400.000 et 500.000, lequel sera lié au nombre de matchs joués par l'enfant terrible du football italien. Un deal gagnant-gagnant qui permet au club italien d'éviter un coûteux fiasco avec un joueur capable du meilleur comme du pire.