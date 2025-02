Ita ‍: La Juve en crise, Thiago Motta sur la sellette

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Le vent souffle très fort à la Juventus Turin ce jeudi après l’élimination de la Vieille Dame en play-off de la Ligue des Champions. Un échec dont Thiago Motta porte la responsabilité selon la presse italienne.

Malgré sa victoire 2-1 à domicile lors du match aller, la Juventus Turin a pris la porte dès les barrages de la Ligue des Champions. Battue 3-1 par le PSV Eindhoven au match retour ce mercredi soir après prolongations, l’équipe de Thiago Motta n’a plus que la Série A pour sauver sa saison. Quatrième du championnat après 25 journées, les Bianconeri ont dix points de retard sur l’actuel leader Naples, et on voit difficilement comment un tel écart pourrait être comblé. Les résultats négatifs de la Juve provoquent logiquement de vives critiques en Italie et Thiago Motta est directement visé.

Thiago Motta fragilisé après l'élimination de la Juve

LdC : La Juventus Turin passe à la trappe ! https://t.co/hsdhCExLIQ — Foot01.com (@Foot01_com) February 19, 2025

Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport écrit par exemple que l’ancien joueur du PSG a grillé tous ses jokers avec l’élimination en C1, qui s’ajoute à celle en demi-finale de Supercoupe et à un championnat irrégulier. « Le technicien est maintenant sous observation » révèle le journal aux pages roses. Autrement dit, l’ancien entraîneur de Bologne est clairement en danger, et les prochains matchs de Série A seront à priori décisifs pour son avenir. Heureusement pour Thiago Motta, les prochaines semaines sont abordables sur le papier avec des matchs contre Cagliari et le Hellas Vérone en championnat… avant un choc contre l’Atalanta le 9 mars prochain. On en saura plus à ce moment sur la capacité de la Juventus et de son entraîneur à rebondir.