TV ‍: La Série A gratuite en France, pour l’instant c’est payant

Dans : Serie A.

Par Adrien Guyot

Après plusieurs semaines de négociations, la chaîne l'Équipe avait acquis les droits de diffusion d’une rencontre de Série A par semaine en octobre, mais cela ne se passe pas comme prévu.

Les fans du championnat italien avaient poussé un ouf de soulagement. Alors qu’en France, la Série A n’avait trouvé aucun diffuseur depuis le début de la saison, la chaîne l'Équipe, pour rappel gratuite et accessible à tous, avait finalement récupéré les droits de diffusion d’une rencontre par week-end au mois d’octobre. Depuis, deux rencontres ont bien été retransmises, AC Milan-Naples puis Monza-AC Milan, le 2 novembre dernier. Il s’agit de la dernière rencontre diffusée gratuitement par l'Équipe. Le week-end suivant, la chaîne avait assuré qu’un problème indépendant de sa volonté l’empêchait de pouvoir proposer les rencontres Juventus-Torino et Inter Milan-Naples, mais que celles-ci étaient disponibles via l'Équipe Live, la plateforme numérique du groupe l’Equipe.

Un problème de diffusion de la Série A bientôt réglé

La Serie A débarque sur la chaine L'Équipe 🤩



La chaine L'Équipe va diffuser, en clair, les deux plus belles affiches du championnat d'Italie !



↪️ Et ça commence dès ce soir avec AC Milan - Naples à partir de 20h45 ⚽️#EDC #SerieA pic.twitter.com/OXjDd0NQ1u — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 29, 2024

Comme le rapporte le journaliste Guillaume Maillard-Pacini, le problème de diffusion de ces derniers jours est lié à un litige avec DAZN, détenteur des droits du Calcio en Suisse, puisque les zones frontalières italiennes ont également accès à a chaîne française. La plateforme souhaite dans un premier temps régler ces problèmes de droits TV, mais cela ne signifie pas pour autant que l'Équipe va arrêter de diffuser la Série A en France. En attendant que ce problème soit réglé, l'Équipe Live Foot diffuse toujours le championnat d’Italie mais contrairement à la chaîne, la plateforme numérique est payante, et il est possible de s’abonner à celle-ci via un abonnement dont le prix le plus accessible a été fixé à 6,99 euros par mois conditionnant un an d’engagement. Comme au début de l’été, les amateurs de football italien vont donc devoir s’armer de patience pour retrouver la diffusion des matchs de façon gratuite sur la chaîne.