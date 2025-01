Thiago Motta menacé, la Juve contacte un ex du Barça

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

La Juve connait une saison très moyenne en Serie A et en Ligue des champions pour le moment. L'avenir de Thiago Motta est d'ailleurs remis en question dans le Piémont.

Lors de sa signature à la Juve l'été dernier, Thiago Motta avait de fortes ambitions avec la Vieille Dame. Les fans et observateurs turinois comptaient aussi beaucoup sur l'ancien joueur du PSG et entraineur de Bologne pour faire progresser l'équipe et lui faire jouer les premiers rôles en Italie. Mais force est de constater que Thiago Motta a du mal à combler les attentes à son sujet. Après 22 matchs disputés en Serie A, la Juve est 5e et totalement décrochée de la course au titre. De quoi provoquer une vague de colère à Turin. La direction réfléchit d'ailleurs de plus en plus à remplacer l'Italien.

Thiago Motta ne convainc pas, la Juve contacte Xavi

Selon les informations de L'Equipe, La Juventus a en effet récemment pris contact avec Xavi pour étudier une possible arrivée du Catalan à Turin. Les discussions sont pour le moment informelles mais elles signifient que Thiago Motta est très probablement menacé. Battu par Naples ce week-end en Serie A, le club italien va devoir très vite se ressaisir pour rassurer sur son niveau de jeu. Un match important arrive dès ce mercredi en Ligue des champions. La Vieille Dame reçoit Benfica et nul doute qu'un nouveau faux pas des Bianconeri mettrait encore un peu plus de pression sur le poste de Thiago Motta. A noter que la Juve est aussi active en cette fin de mercato hivernal. Les récents renforts pourraient apporter un vrai plus, notamment en défense, si la mayonnaise prend rapidement. C'est tout ce que peut espérer un Thiago Motta qui savait que rien ne serait facile en tant qu'entraineur de la Juventus Turin.