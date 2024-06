Serie A ‍: Rabiot rend fou la Juve, un club lui propose une trahison

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

En fin de contrat à la Juventus, Adrien Rabiot ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. S'il ne manque pas de propositions, l'international français hésite encore.

Adrien Rabiot est pleinement concentré pour le moment sur son aventure à l'Euro 2024 avec l'équipe de France. Le milieu de terrain sait en revanche qu'une fois la compétition terminée, il devra faire un choix fort pour son avenir. En fin de contrat à la Juve, Adrien Rabiot n'est pas encore sûr de ce qu'il veut faire. La Vieille Dame lui a fait récemment une nouvelle proposition autour de 7 millions d'euros par saison mais Thiago Motta n'insistera pas longtemps. L'Italien veut des joueurs motivés à l'idée de jouer pour la Juve et a d'autres objectifs en tête. Et compte tenu de la situation floue autour d'Adrien Rabiot, un autre club italien veut tenter sa chance.

Adrien Rabiot à la Juve, c'est sans doute terminé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Selon les informations de Tutto Mercato Web, l'AC Milan est en effet de plus en plus intéressé à l'idée de signer l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Les Lombards suivent attentivement sa situation et pourraient très prochainement passer à l'attaque et lui faire une proposition. Si son salaire est élevé, la perspective de le récupérer pour 0 euro est très belle. Le challenge milanais pourrait aussi plaire au joueur français, qui y retrouverait certainement Mike Maignan et Théo Hernandez. Outre l'AC Milan, des écuries anglaises sont aussi dans le coup pour signer Rabiot. On parlait un certain temps d'un interêt du PSG mais les champions de France ne devraient pas aller plus loin. A 29 ans, Rabiot est à un tournant de sa carrière. A lui de faire le meilleur choix pour continuer à enchainer les rencontres, alors qu'il avait fini par être un titulaire indiscutable à la Juventus.