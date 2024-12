Dele Alli, une surprenante dernière chance en Serie A

Au chômage depuis l'été dernier, Dele Alli pourrait reprendre du service en Italie. Le milieu offensif anglais s'entraîne avec le club de Côme sous les ordres de Cesc Fabregas.

A 28 ans, Dele Alli semblait bien parti pour être l'un des plus beaux gâchis du football anglais, mais finalement, l'ancien international pourrait se voir offrir une dernière chance. En effet, ce samedi, Cesc Fabregas a confirmé que le jour révélé sous le maillot de Tottenham s'entraînait actuellement avec son équipe, à savoir Côme. « Il s'entraîne avec nous pour le moment et Dele se sent bien. C'est un joueur formidable. Si nous pouvons l'aider, nous serons plus que contents de le faire. Pour le moment, il ne fait que s'entraîner avec nous… »,a précisé l'ancien joueur espagnol, désormais en charge du club actuellement classé 16e du championnat d'Italie. L'an dernier, après une saison passée au Besiktas, Dele Alli avait confié avoir pris la décision de suivre une cure de désintoxication de six semaines afin de mettre fin à une addiction aux somnifères qu'il utilisait alors qu'il était en pleine dépression.

