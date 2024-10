Ita ‍: Stupeur, Marcus Thuram chassé de l’Inter Milan ‍!

Dans : Serie A.

Par Adrien Guyot

L’Inter Milan s’apprête à entamer des négociations pour signer Jonathan David, libre de tout contrat en juin prochain. Une arrivée qui a des conséquences sur l’avenir de Marcus Thuram, sous contrat en Lombardie jusqu’en 2028.

Marcus Thuram réalise un début de saison remarqué avec l’Inter Milan. L’attaquant international français, qui a rejoint le reste des Bleus à Clairefontaine ces dernières heures pour préparer les deux prochains matchs de Ligue des Nations, est actuellement le meilleur buteur de Série A (sept réalisations en sept rencontres en plus d’avoir distribué trois passes décisives). L’ancien guingampais a pris de l’ampleur au sein du géant italien, mais son avenir n’est pas encore scellé sur le moyen terme en Lombardie. Selon les informations rapportées par Tuttosport, la direction intériste est sur le point d’entamer des négociations avec l’attaquant canadien Jonathan David, en fin de contrat avec le LOSC en juin prochain et qui a d’ores et déjà annoncé qu’il ne prolongerait pas avec la formation nordiste. Une aubaine pour un club comme l’Inter, prêt à saisir l’occasion.

David à l’Inter Milan, Thuram poussé vers la sortie

Marcus Thuram has the best shot conversion rate (35%) in Europe's top five leagues this season (20+ shots). 🔥 pic.twitter.com/etTlnXwaPT — WhoScored.com (@WhoScored) October 8, 2024

Le champion de France 2021 avec Christophe Galtier à Lille est bien décidé à passer un cap supplémentaire dans sa carrière et une destination comme l’Inter Milan est sans contestation une opportunité en or pour lui. De leur côté, les Nerazzurri se préparent à renouveler leur attaque puisque Marko Arnautovic et Joaquin Correa, prêté à l’OM la saison dernière, sont en fin de contrat dans quelques mois et ne seront pas renouvelés, tandis que Martin Satriano, actuellement prêté à Lens, n’est pas dans les plans de l’Inter. Marcus Thuram voit donc sa position de titulaire indiscutable être fragilisée, et un départ est peut-être envisageable l’an prochain. Sous contrat jusqu’en 2028, il possède une clause libératoire de 85 millions d’euros. Arrivé libre en 2023, la plus-value pourrait être intéressante pour la direction transalpine. Désormais, c’est Jonathan David qui est visé et si sa signature se confirme, il s’agira d’une nouvelle acquisition pour zéro euro des Milanais.