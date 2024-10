Le championnat d'Italie n'ira pas sur la chaîne L'Equipe

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

La semaine passée, la possibilité de voir la Serie A débarquer gratuitement sur la chaîne L'Equipe avait été envisagée. Ce ne sera pas le cas pour l'instant.

Les amateurs de Ligue 1 se sont tournés en masse vers le streaming illégal pour regarder les matchs diffusés par DAZN et Beinsports, mais pour les fans de football italien la situation est bien pire puisqu'aucune chaîne française, même payante, n'a signé avec la Serie A. Beinsports, qui diffusait jusque-là le championnat d'Italie, n'a pas renouvelé son contrat et depuis le début de la saison, il est impossible de regarder légalement les exploits de Naples, de la Juventus et des autres clubs italiens. La semaine passée, un fol espoir avait parcouru les réseaux sociaux, puisque Guillaume Maillard-Pacini, le grand spécialiste du football italien pour Eurosport, avait confié que la chaîne L'Equipe s'était positionnée et semblait en bonne position pour diffuser la Serie A gratuitement en France. Mais, cela ne s'est pas concrétisé.

La Serie A toujours invisible en France

🔝 @en_sscnapoli top the table after six games! pic.twitter.com/YalMQ1FfNq — Lega Serie A (@SerieA_EN) September 30, 2024

Notre confrère confirme qu'après une réunion de la ligue italienne de football, il a été décidé de ne rien décider. Autrement dit, les prochaines journées de Serie A ne seront toujours pas diffusées en France, la proposition de la chaîne L'Equipe n'ayant pas été retenue. Du moins pour l'instant, car le dossier des droits internationaux revient régulièrement à l'ordre du jour de l'autre côté des Alpes. DAZN, qui diffuse le championnat d'Italie en Italie, ne semble pas avoir pour projet de le donner en France, ce qui aurait pourtant été un plus pour les abonnés dans notre pays. Suite au prochain épisode, au moment où va se jouer le week-end prochain la 7e journée de Championnat, de quoi agacer de plus en plus les nombreux amateurs de football italien présents en France.