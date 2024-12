Sergio Conceiçao nommé entraîneur de l'AC Milan (officiel)

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Quelques heures après avoir officialisé le départ de Pablo Fonseca du poste d'entraîneur, l'AC Milan a confirmé la nomination de Sergio Conceiçao.

« L'AC Milan annonce que Sergio Paulo Marceneiro da Conceição a été nommé entraîneur en chef de l'équipe première masculine jusqu'au 30 juin 2026. Le Club souhaite chaleureusement la bienvenue à Sergio et à son staff, et leur souhaite un parcours plein de succès et d'épanouissement », indique le club lombard dans un communiqué.