Thiago Motta déjà en danger avec la Juventus

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Quelques mois après avoir provoqué un énorme enthousiasme chez les fans de la Juventus, Thiago Motta est déjà la cible de vives critiques.

Ce sont des huées très copieuses tombées des tribunes de l'Allianz Stadium qui ont raccompagné Thiago Motta et son équipe vers les vestiaires à la fin du match nul arraché à l'ultime seconde (2-2) contre Venise, lanterne rouge de Serie A. Car sans un penalty miraculeux, la Juventus serait tombé face à une formation qui n'a gagné deux matchs depuis le début la saison. Désormais sixième du classement, la Vieille Dame ne fait plus peur à personne en Italie, et Thiago Motta n'échappe plus aux critiques. Arrivé de Bologne cet été, l'ancien joueur du PSG ne parvient pas à faire jouer la Juventus comme il le faisait du côté de Bologne et la patience des tifosi et des journalistes qui suivent la Juve a touché ses limites.

La Juventus est ennuyeuse, Motta pointé du doigt

« La Juventus est huée, ne gagne presque jamais et est ennuyeuse : la situation s'est considérablement aggravée depuis l'année dernière », titre ainsi ce dimanche CalcioMercato dont le responsable de la rédaction, Sandro Sabatini, estime que Thiago Motta doit prendre ses responsabilités dans ce fiasco : « Il y a un an, on disait de Bologne que c’était un plaisir de voir jouer cette équipe, maintenant, on dit de la Juve que c'est ennuyeux et c'est une déception. »

Cependant, malgré cette situation très compliquée, Thiago Motta ne veut pas tomber dans la panique, l'entraîneur italien rappelant quand même qu'il n'avait jamais parlé d'une possible présence de la Juventus cette saison dans la bataille pour le Scudetto et surtout qu'il devait encore changer des choses pour avoir une équipe qui colle avec son style de jeu, ce qui n'est clairement pas le cas pour l'instant. Reste que du côté de la Juventus, on n'envisage pas l'absence du club en Ligue des champions ou même pire dans une coupe européenne la saison prochaine et que Thiago Motta va devoir trouver rapidement des solutions.