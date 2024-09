Egalé par Théo Hernandez à Milan, Paolo Maldini conteste

Dans : Serie A.

Buteur contre Lecce (3-0) vendredi en Serie A, le Français Théo Hernandez a inscrit son 29e but avec le Milan AC. Le latéral gauche égale la performance de la légende milanaise Paolo Maldini. Pourtant, l’Italien n’est pas tout à fait d’accord avec cette comparaison.

Ce n’est pas un but comme les autres pour Théo Hernandez. Efficace contre Lecce, le Français vient d’ajouter une 29e réalisation à son compteur au Milan AC. Le voilà maintenant à égalité avec un certain Paolo Maldini. « 29 buts avec Milan comme Paolo Maldini ? Je ne le savais pas, a d’abord réagi le latéral gauche des Rossoneri sur Sky Sport. Je suis content d'avoir inscrit tant de buts avec ce club, et j'espère en marquer d'autres. » Fier de sa performance, le frère du Parisien Lucas Hernandez s’est également réjoui sur les réseaux sociaux.

« La victoire et un 29e but avec le Milan. Heureux d’égaler mon idole, Paolo Maldini ! », a écrit Théo Hernandez sur Instagram. Son message n’a pas échappé à l’Italien qui a tenu à lui rendre hommage sur le ton de l’humour, et avec une petite correction au passage. « Grande Theo ! La petite différence, c’est que j’ai mis 25 ans à le faire, toi il t’en a fallu seulement 5. Tu es spécial ! », a félicité la légende du Milan AC qui s’était longtemps illustrée au même poste que l’international tricolore.

Hernandez va creuser l'écart

Bien évidemment, les deux hommes ne resteront pas à égalité très longtemps. Théo Hernandez va sans doute dépasser Paolo Maldini pendant la saison et le distancer par la suite. L’ancien joueur du Real Madrid a en effet annoncé sa volonté de rester à Milan. « Je suis très heureux ici, les supportent et l'équipe me donnent de l'affection et c'est la chose la plus importante », a confié le Rossonero sous contrat jusqu’en 2026. Une bonne nouvelle pour ses dirigeants qui ne parviennent pas à trouver un accord pour sa prolongation.