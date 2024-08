DAZN bientôt plus cher en France, le coupable est connu

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

Proposant la Ligue 1 pour 29,99 euros par mois, DAZN s'est attiré les foudres des passionnés de football. Cependant, le groupe britannique entend bien étoffer son catalogue avec la Serie A, tout en maintenant des prix presque raisonnables.

La vie des passionnés de football n'est pas simple en ce moment en France. La Ligue 2 est programmée le vendredi et il faut débourser une fortune pour suivre la Ligue 1 à la télé. Mais, c'est encore pire quand on aime le Calcio. En effet, la Serie A n'est pas diffusée en France alors que le championnat a repris depuis une semaine. Aucune chaine n'a trouvé un accord financier avec la ligue italienne. Diffuseur depuis plus de 10 ans, beIN Sports va lâcher l'affaire et la Serie A est promise à DAZN. Mais, ce n'est pourtant pas demain qu'on pourra suivre la Juventus, le Milan AC ou encore l'Inter sur une télévision française.

DAZN à la recherche du rabais maximum

DAZN fait traîner les choses pour la Serie A. Selon RMC Sport, la raison est purement économique. Le Netflix du Sport veut acquérir le championnat italien pour le tarif le moins élevé possible. Il joue la montre, faisant attendre la ligue italienne pour qu'elle cède finalement à son offre. Pour l'heure, on reste ferme côté italien, maintenant l'écran noir pour le public français.

🇮🇹 beIN Sport s'écarte de la course, DAZN joue la montre pour faire baisser le prix... Les fans de foot italien sont toujours privés de la Serie A, on fait un point sur le dossierhttps://t.co/HkiTSC0X0d — RMC Sport (@RMCsport) August 24, 2024

Reste à voir si DAZN obtiendra gain de cause et surtout quand. Déjà critiqué pour ses tarifs jugés prohibitifs, le groupe britannique doit éviter de dépenser trop d'argent pour la Serie A. Il doit néanmoins acquérir un nouveau droit footballistique pour atteindre son objectif de 1,5 million d'abonnés à court terme. Les téléspectateurs français espèrent qu'avec le duo Ligue 1-Serie A, le tarif de base à 29,99 euros par mois avec engagement d'un an n'augmentera pas. Mais, une hausse du prix de l'abonnement ne peut jamais être exclue au vu de la stratégie étrange de DAZN depuis son arrivée en France confirme Arthur Perrot, spécialiste des droits TV pour RMC.