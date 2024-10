Milan-Naples gratuit sur DAZN, mais pas pour tout le monde

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Diffuseur du championnat d'Italie, DAZN va faire un beau cadeau aux fans de Serie A en donnant gratuitement l'une des plus belles affiches de la saison.

Les amateurs français de football italien sont privés de leur championnat préféré depuis le début de la saison puisqu'aucun diffuseur n'a acheté les droits de la Serie A. Tandis qu'un éventuel accord est repoussé de semaine en semaine, le choc entre l'AC Milan et Naples, programmé mardi soir, a toutes les chances de ne pas être disponible sur les écrans français. Pourtant, DAZN, qui détient à la fois les droits de la Ligue 1 et du championnat d'Italie a décidé de faire un cadeau inédit aux amateurs de football italiens...en Italie. La chaîne a en effet annoncé qu'elle diffuserait en clair le match entre Milan et Naples pour ceux qui s'inscriront totalement gratuit et sans obligation de s'abonner sur sa plateforme. Cette offre se limitera à deux millions de foyers, tandis que les abonnés de la chaîne auront évidemment accès à cette rencontre.

Milan-Napoli è gratis !⚽🔥

Guardala su DAZN senza abbonamento 🏟️

Martedì 29 ottobre, ore 20:45 pic.twitter.com/xLpNhHw3J4 — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 25, 2024

« La dixième journée de Serie A est sur le point de réécrire l'histoire du football : le mardi 29 octobre à 20h45, le match de Serie A entre le Milan de Fonseca et le Naples de Conte sera diffusé pour la première fois en clair et en exclusivité sur DAZN. Cela ne s'est pas produit depuis 1996. Le dernier match diffusé en clair était celui joué le 13 avril au stade Delle Alpi entre la Juventus et la Sampdoria », rappelle DAZN dans un communiqué. Même si cette annonce fait grogner les actuels abonnés, qui se plaignent de payer pour un match qui sera gratuit pour tout le monde, c'est bien sûr un événement en Italie. Hélas, aucune diffusion officielle n'est prévue en France. Du moins légalement.