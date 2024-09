80 ME et une prolongation, Maignan est bien protégé

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Convoité pendant le mercato estival, Mike Maignan a été approché par Chelsea et le Bayern Munich. Mais le Milan AC ne compte pas transférer son gardien. En plus d’un prix dissuasif, le club italien s’apprête à prolonger le contrat de l’international français.

Les pépins physiques de Mike Maignan n’ont absolument pas affecté sa cote sur le marché des transferts. Lorsqu’un cador européen part à la recherche d’un gardien, il n’est pas rare que le nom du Français apparaisse dans les rumeurs. Cet été par exemple, Chelsea et le Bayern Munich auraient tenté leur chance auprès du portier du Milan AC. Le Corriere dello Sport nous apprend que les Blues et les Bavarois ont contacté l’entourage du Rossonero, sans transmettre une offre concrète. Les deux courtisans ont dû comprendre que la démarche n’aboutirait à rien.

𝗦𝗮𝗻𝗴𝘂𝗲 𝗳𝗿𝗲𝗱𝗱𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗳𝗼𝘀𝘀𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗹𝗲𝗼𝗻𝗶 🧊

FORZA MILAN ❤️🖤 pic.twitter.com/LZxBdYvD6D — Magic Mike Maignan (@mmseize) September 23, 2024

Car depuis plusieurs mois, Mike Maignan négocie avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat. Les discussions semblaient compliquées dans un premier temps, lorsque le Milan AC refusait de verser le salaire annuel à 7 millions d’euros demandé par l’international tricolore. Mais les derniers échanges ont permis aux deux parties de se rapprocher. Finalement, le gardien sous contrat jusqu’en 2026, et dont les revenus actuels sont estimés à 2,8 millions d’euros par an, pourrait s’engager pour deux années supplémentaires en acceptant de toucher 5 millions d’euros hors bonus.

Milan réclame 80 ME

Le Milan AC serait désormais confiant et envisagerait de conclure le deal rapidement. Ce serait aussi une bonne nouvelle pour Mike Maignan qui, malgré le prestige des clubs intéressés, n’a jamais eu l’intention de partir. L’ancien portier du Paris Saint-Germain et du LOSC se sent bien à Milan. Et de toute façon, ses dirigeants fermaient la porte à son départ, d’où les 80 millions d’euros demandés pour son transfert. De quoi refroidir les prétendants annoncés.