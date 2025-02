Milan AC ‍: Ibrahimovic se fait zlataner en Italie

Dans : Serie A.

Par Alexis Rose

L’AC Milan a été éliminé de manière précoce de la Ligue des Champions face au Feyenoord, et Zlatan Ibrahimovic est ciblé comme l’un des principaux responsables de la mauvaise saison du club lombard…

L’année 2025 avait parfaitement démarré pour le Milan avec la victoire en Supercoupe d’Italie suite à des succès de prestige contre la Juventus et l’Inter. Sauf que depuis, le club milanais est clairement retombé dans ses travers de la première partie de saison… Malgré un changement d’entraîneur, sachant que Sergio Conceicao a remplacé Paulo Fonseca, qui a depuis rebondi à l’OL, le Milan n’a pas vraiment redressé la barre en Serie A avec une septième place, à cinq longueurs du Top 4 et des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Une C1 que le club lombard ne va plus disputer cette saison, puisqu’après une défaite contre le Feyenoord lors du barrage aller (0-1), la formation italienne n’a pas réussi à renverser la tendance mardi en ne faisant que match nul à San Siro (1-1). Une élimination qui ne passe pas à Milan, où les fautifs principalement ciblés sont Théo Hernandez, bêtement expulsé avant l’heure de jeu dans le barrage retour, ou Sergio Conceicao, qui n’arrive pas à trouver la bonne formule depuis son arrivée en janvier. Mais désormais, c’est aussi du côté de Zlatan Ibrahimovic que les critiques fusent.

« Ibrahimovic a raté le premier vrai test de sa vie »

D’après certains médias, l’ancien attaquant suédois a même raté sa première épreuve de taille en ce début d’année. « Zlatan Ibrahimovic a raté le premier vrai test de sa vie en tant que manager », a balancé La Repubblica, qui fait référence à sa sortie de septembre dernier, quand l'ancien buteur du PSG affirmait qu'il était désormais le boss du sportif au Milan AC. Au point d'avoir eu un rôle important dans le départ de Paulo Fonseca.

Après un mercato hivernal actif, avec les arrivées de Santiago Gimenez, João Félix ou Kyle Walker, Zlatan estimait que Conceicao avait « deux équipes » pour remplir ses objectifs, ce qui ne semble pas vraiment l’avis du coach portugais… Ces derniers temps, Ibra s’était aussi montré très ambitieux pour l’avenir : « Je veux faire la différence, écrire l’histoire, et le Milan est un club qui écrit l’histoire ». Toujours arrogant, le géant suédois va maintenant devoir assumer ses paroles, soit en réveillant le vestiaire de Conceicao, soit en prenant lui-même les rênes d’une équipe compliquée à gérer…