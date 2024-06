ASSE ‍: Un gros coup inattendu chez les Verts

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Enfin un joli coup au mercato pour l'AS Saint-Etienne, qui va réussir à convaincre son milieu de terrain Aïmen Moueffek de prolonger alors qu'il allait partir.

L’AS Saint-Etienne prend son temps pour essayer de se construire une équipe compétitive en vue d’aller chercher le maintien en Ligue 1, qui sera le grand objectif des Verts la saison prochaine. Plusieurs joueurs prêtés sont repartis et aucune garantie de les faire revenir, malgré la volonté de la direction, n’est possible. D’autres joueurs importants, comme Dylan Chambost, sont partis dès la fin de la saison, et les nouveaux propriétaires des Verts ne veulent pas perdre tous les joueurs de la montée. Ainsi, un bel effort a été fait lors d’une réunion récente, et Aïmen Moueffek, qui se dirigeait vers un départ alors qu’il était en fin de contrat, s’est mis d’accord sur les grandes lignes avec l’ASSE pour prolonger son contrat affirme Foot Mercato.

ℹ️ Feu vert de la DNCG ! ✅



La Direction de l’AS Saint-Étienne a été reçue et auditionnée ce mercredi par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), dans le cadre de l'examen de la situation des clubs de football professionnels au titre de la saison 2024-2025.



Après… pic.twitter.com/Y5NxKEVNk1 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 26, 2024

Un revirement de situation assez inattendu tant le milieu de terrain formé au club avait des propositions extérieures intéressantes. Mais les Verts ont décidé de le mettre au coeur de leur projet, et le joueur de 23 ans a accepté de s’engager sur le long terme dans le Forez. Cette saison, ses progrès lui ont permis de s’imposer dans le coeur du jeu, et il va désormais tenter d’avoir un impact sur la saison stéphanoise en Ligue 1. L’international marocain pourrait s’engager sur quatre saisons avec Saint-Etienne, et voir son salaire prendre un sacré envol au passage également.