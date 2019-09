ASSE : C’est un caucheVAR, il en a marre !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Dimanche après-midi lors du match entre Saint-Etienne et Toulouse, l’utilisation de la VAR a eu un impact important sur le déroulement du match. Et pour cause, trois buts au total ont été refusés par les assistants vidéos tandis qu’un penalty qui semblait évident pour Saint-Etienne pour une faute de Gradel sur Cabaye a été oublié. De quoi pousser Ghislain Printant à bout de nerfs, mais pas seulement. Leader de l’ASSE, le milieu de terrain Yann M’Vila l’avait également mauvaise après la rencontre.

« On va retenir notre réaction en fin de première période et en deuxième où on se procure beaucoup d’occasions. Après ça se joue à rien, il y a deux hors-jeu qui sont jugés à quelques centimètres à mon avis, il y a aussi le penalty sur Cabaye mais il faut que je regarde les images. C’est comme ça, c’est le foot moderne, malheureusement il faut faire avec et accepter les décisions de la VAR et de l’arbitre... Mais on retient qu’on a fait preuve de caractère aujourd’hui » a balancé sur beIN SPORTS l’international français, lequel regrette clairement que certaines situations comme les hors-jeux soient décortiquées pour quelques millimètres, tandis que d'autres passent à la trappe sans raison.