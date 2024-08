40 buts en L1, l'ASSE a trouvé son attaquant

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

L’ASSE a déjà bien avancé son mercato, mais le club stéphanois cherche encore à se renforcer en attaque. Un buteur est notamment désiré par Olivier Dall’Oglio et le nom de Mbaye Niang est évoqué.

Le championnat débute ce week-end et à Saint-Etienne, on cherche encore plusieurs renforts pour compléter l’effectif à la disposition de l’entraîneur Olivier Dall’Oglio. Le poste prioritaire aux yeux de l’ancien coach de Montpellier est sans conteste celle d’un avant-centre. Dans ce rôle, le club forézien peut actuellement s’appuyer sur Ibrahim Sissoko et Ibrahima Wadji, deux joueurs intéressants, mais qui ne suffiront pas dans un championnat tel que la Ligue 1 et Olivier Dall’Oglio en a conscience. C’est ainsi que selon les informations de Foot Mercato, l’ASSE a récemment manifesté son intérêt pour recruter Mbaye Niang, qui dispose d’une belle expérience en Ligue 1 avec notamment 40 buts au compteur dans notre championnat.

Actuellement libre, celui qui a notamment porté les couleurs de Montpellier ou plus récemment de l’AJ Auxerre serait un renfort de poids pour les Verts. Mais dans ce dossier, la concurrence est importante et vient des quatre coins du monde puisque Getafe (Liga), les Corinthians (Brésil), Khor Fakkan (Emirats), Al-Wehda (Arabie Saoudite) ou encore le CSKA Moscou (Russie) sont également sur les rangs avec des offres déjà transmises pour certains. Pas contre l’idée de revenir en Ligue 1, Mbaye Niang envisage aussi de découvrir un nouveau championnat et d’opérer un choix plus lucratif.

La piste Niang ouverte, le dossier Nanasi pas étudié

Ce dossier est totalement indépendant de celui menant à Sebastian Nanasi, ailier de Malmo, qui fait fantasmer les supporters de l’ASSE sur les réseaux sociaux. Mais au micro de la Chaîne L’Equipe, le coach stéphanois Olivier Dall’Oglio a démonté cette rumeur. « Il n'est pas du tout pisté par le club, ce n'est pas tout un joueur que l'on suit. Bien-sûr, on a eu des centaines de noms en fait, mais ce n'est pas un joueur que l'on suit. C'est quand même incroyable, j'ai écouté la chanson aujourd'hui, je n'en reviens toujours pas » a lancé le coach de l’AS Saint-Etienne. Reste maintenant à voir quelles pistes se concrétiseront dans les quinze jours à venir pour les Verts dans le secteur offensif alors que se profile ce samedi un périlleux déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco.